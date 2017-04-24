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Как минимум один человек погиб и несколько пострадали в результате взрыва гранаты в компьютерном классе школы в дагестанском селе Агвали, сообщили информагентствам в управлении МВД по Дагестану.

В министерстве здравоохранения Дагестана Русской службы Би-би-си сообщили, что при взрыве пострадали девять человек. Один ребенок скончался после того, как был доставлен в больницу в коматозном состоянии, его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Информагентства сообщают об 11 пострадавших. По их данным, состояние трех из них оценивается как тяжелое. Агентство Интерфакс со ссылкой на представителя местного МВД сообщает, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой.

Аналогичную информацию в разговоре с агентством РИА Новости привел директор школы. В свою очередь агентству ТАСС официально подтвердить факт взрыва гранты отказались, сообщив только, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием.

Позднее в МВД Дагестана подтвердили задержание ученика, который принес гранату в школу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ученик 8-го класса, который принес на урок гранату, задержан, с ним работают правоохранительные органы», — сказал представитель ведомства.