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В 2016 году объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015-м и достиг 1,686 трлн долларов. Лидерами по затратам на вооружение остаются США и Китай, в то время как Россия выбилась на третье место, потеснив Саудовскую Аравию.

Об этом говорится в презентации доклада на сайте Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Согласно проведенному исследованию, рост военных расходов в мире наблюдается второй год подряд впервые с 2011 года, когда этот показатель достиг наивысшей точки в 1,699 трлн долларов.

На первом месте по военным расходам во всем мире остаются США: за 2016 год затраты страны на вооружение выросли на 1,7% и достигли таким образом 611 млрд долларов. Второй по этому показателю снова Китай, расходы которого увеличились на 5,4% до 215 млрд долларов (впрочем, это значительно ниже темпов роста, наблюдавшихся в предыдущие годы).