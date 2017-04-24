Рианна разозлила поклонников, "прифотошопив" себе голову Елизаветы II (2)

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В мире | 24 апреля 2017 года, 20:39

Неожиданное решение барбадосской поп-певицы Рианны пририсовать в фоторедакторе голову британской королевы Елизаветы II к своему телу разгневало многих ее поклонников и породило череду пародий в соцсетях. В пятницу королеве исполнился 91 год, и поп-звезда, вероятно, решила небанально поздравить правящую особу.

В "Инстаграме" Рианны более 52,5 млн подписчиков, и очень многие из них жестко отреагировали на попытки видоизменить королеву: кто-то назвал певицу "необразованной глупой девочкой" и предположил, что она хотела бы встречаться с принцем Гарри.

be humble.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

y'all chickens is ash and I'm lotion.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

"Это неуважительно и глупо", - отреагировал пользователь flohberlin. "Посмотрела бы я, как Рианна отреагирует, если над ней самой будут смеяться", - возмущается пользователь Henusinka.

it's not that deep.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Некоторые подписчики высказали предположения, что певица могла бы украсить обложки альбомов и синглов подобными коллажами.

Источник: BBC Russian
Комментарии 2
...7 минут назад
Пошловато, конечно, как и все ее творчество.

А что, в демократии есть те, кого тролить нельзя?
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Alex41 минуту назад
Ну теперь до 52млн дошло ,что девочка просто поющая обезьяна ?
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