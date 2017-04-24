Рианна разозлила поклонников, "прифотошопив" себе голову Елизаветы II (2)
Неожиданное решение барбадосской поп-певицы Рианны пририсовать в фоторедакторе голову британской королевы Елизаветы II к своему телу разгневало многих ее поклонников и породило череду пародий в соцсетях. В пятницу королеве исполнился 91 год, и поп-звезда, вероятно, решила небанально поздравить правящую особу.
В "Инстаграме" Рианны более 52,5 млн подписчиков, и очень многие из них жестко отреагировали на попытки видоизменить королеву: кто-то назвал певицу "необразованной глупой девочкой" и предположил, что она хотела бы встречаться с принцем Гарри.
"Это неуважительно и глупо", - отреагировал пользователь flohberlin. "Посмотрела бы я, как Рианна отреагирует, если над ней самой будут смеяться", - возмущается пользователь Henusinka.
Некоторые подписчики высказали предположения, что певица могла бы украсить обложки альбомов и синглов подобными коллажами.
А что, в демократии есть те, кого тролить нельзя?