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Неожиданное решение барбадосской поп-певицы Рианны пририсовать в фоторедакторе голову британской королевы Елизаветы II к своему телу разгневало многих ее поклонников и породило череду пародий в соцсетях. В пятницу королеве исполнился 91 год, и поп-звезда, вероятно, решила небанально поздравить правящую особу.

В "Инстаграме" Рианны более 52,5 млн подписчиков, и очень многие из них жестко отреагировали на попытки видоизменить королеву: кто-то назвал певицу "необразованной глупой девочкой" и предположил, что она хотела бы встречаться с принцем Гарри.

be humble. Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 22 2017 в 9:24 PDT

y'all chickens is ash and I'm lotion. Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 22 2017 в 9:26 PDT

"Это неуважительно и глупо", - отреагировал пользователь flohberlin. "Посмотрела бы я, как Рианна отреагирует, если над ней самой будут смеяться", - возмущается пользователь Henusinka.

#gucci UPDATE: Mumz said she won't too happy bout this post so I had to edit *insert appropriate Gucci Mane lyrics here* Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 22 2017 в 9:37 PDT

it's not that deep. Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 22 2017 в 12:44 PDT

Некоторые подписчики высказали предположения, что певица могла бы украсить обложки альбомов и синглов подобными коллажами.