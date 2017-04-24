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Организаторов техно-фестиваля Love Parade в немецком Дуйсбурге будут судить за непреднамеренное убийство. В 2010 году в результате давки во время фестиваля 21 человек погиб, еще более 500 получили травмы.

Перед судом предстанут шестеро представителей компании Lopavent, организовавшей парад 2010 года, и четверо работников городской администрации Дуйсбурга.

Постановив предъявить им обвинения, суд в Дюссельдорфе отменил решение суда Дуйсбурга, вынесенный в 2016 году. Тогда судья постановил, что между трагедией и действиями организаторов нет прямой связи. Теперь организаторам и работникам городской администрации грозит до пять лет тюрьмы.

Обвинение считает, что для фестиваля 2010 года, на котором присутствовали около 1,4 млн человек, было катастрофически неудачно выбрано место. Основной танцпол располагался на территории индустриального комплекса, и попасть туда можно было только через длинный тоннель.