Элтон Джон попал в реанимацию из-за опасной инфекции
В мире | 25 апреля 2017 года, 07:53
Легендарный певец Элтон Джон провел в реанимации несколько дней из-за бактериальной инфекции, передает Reuters со ссылкой на его представителя Френ Кертис.
По ее словам, Джон тяжело заболел во время перелета из Южной Америки в Великобританию. Кертис уточнила, что тип инфекции не был определен, но она была «необычной».
«Инфекции такого рода — редкие и потенциально смертельные», — добавила представитель.
Отмечается, что в связи с произошедшим Элтон Джон отменил все ближайшие концерты в апреле и мае.
25 марта Элтону Джону исполнилось 70 лет. В декабре этого года у певца запланирован концерт в Москве.
Источник: Газета.ru