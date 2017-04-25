В мире |

Легендарный певец Элтон Джон провел в реанимации несколько дней из-за бактериальной инфекции, передает Reuters со ссылкой на его представителя Френ Кертис.

По ее словам, Джон тяжело заболел во время перелета из Южной Америки в Великобританию. Кертис уточнила, что тип инфекции не был определен, но она была «необычной».

«Инфекции такого рода — редкие и потенциально смертельные», — добавила представитель.

Отмечается, что в связи с произошедшим Элтон Джон отменил все ближайшие концерты в апреле и мае.

25 марта Элтону Джону исполнилось 70 лет. В декабре этого года у певца запланирован концерт в Москве.