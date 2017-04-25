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Евросоюз потребует от Великобритании до заключения нового торгового соглашения после Brexit выплатить 2 млрд евро в качестве возмещения ущерба, поскольку британские власти не противодействуют таможенным махинациям китайских преступных группировок, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

По сведениям издания, властные структуры ЕС считают, что управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании (HMRC) не в состоянии пресечь деятельность китайских преступных группировок, которые занижают стоимость товаров, импортируемых в ЕС через британские города Дувр и Феликстоу и тем самым не выплачивают миллиарды фунтов стерлингов в виде таможенных пошлин и НДС.

«Это мошенничество до сих пор продолжается, и Британия знает (об этом). Это выйдет на поверхность во время переговоров о торговле и повлияет на будущие таможенные отношения ЕС и Британии», — приводит издание слова источника в Европейской комиссии.

По информации газеты, базирующиеся в Британии преступные группировки за последние три года удвоили объем грузов, обманным путем доставляемых в Европу из британских портов. Количество ввозимой мошенническим путем одежды и обуви из Китая в ЕС через Британию выросло со 192 млн килограмм в 2013 году до более 407 млн в 2016 году.

На Великобританию выбор пал из-за возможности декларировать импортированные товары с низкой добавленной стоимостью. При этом 86% ввезенных подобным путем товаров сразу реэкспортируются в Европу. По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), порядка 79% (648,8 млн евро) потерь от неуплаты таможенных пошлин приходятся на товары, ввозимые именно через Великобританию.

29 марта 2017 года был официально запущен процесс выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно через два года после запуска Brexit.