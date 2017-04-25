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Учительница начальных классов одной из школ города Петах-Тиква, расположенного в центре Израиля, дала третьеклассникам оригинальное домашнее задание: написать личное письмо лидеру нацистов Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает NEWSru Israel.

В письме школьники должны были представиться, рассказать о своих хобби и друзьях, а также указать, во главе какой партии стоял Гитлер и каким образом он "плохо относился к евреям".

Начиналось письмо с фразы "Здравствуйте, диктатор Адольф Гитлер", оно было отпечатано в виде стандартной опросной формы - ученикам надо было только заполнить пустые строки, ответив на ряд вопросов, поясняет израильский "Девятый канал".

Тема домашнего задания была приурочена ко Дню Катастрофы и героизма евреев и вызвала возмущение многих родителей. Они обратились с жалобами к директору школы и в Министерство просвещения. В ответ Минпрос заявил, что "учительница совершила ошибку".

День Катастрофы и героизма евреев - национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. В этот день по всему миру вспоминают евреев, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны.