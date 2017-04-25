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Ведущий китайского телеканала Dalian TV Лу Сяодун пострадал во время прямого эфира, который он вел с улиц города Даляне провинции Ляонин во время грозы. В момент, когда мужчина рассказывал о прогнозе погоды, в него внезапно ударила молния, сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел в понедельник, 24 апреля. Видеозапись происшествия была опубликована на YouTube. На кадрах видна яркая вспышка, после которой ведущий, стоящий под зонтом, внезапно вскрикивает и бросает зонт, в который, предположительно, попала молния.

Позднее он рассказал, что видел желтые искры, летящие от его руки. "Моя рука онемела, я видел желтые искры как от электричества на своей руке и рукояти зонта", - рассказал мужчина. Отметим, что на видео искр не видно, так как разряд, вероятно, был не сильным.