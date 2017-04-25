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США перебросят к российским границам малозаметные истребители-бомбардировщики F-35A. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, новейшие машины «в ближайшие дни» вылетят в Эстонию с авиабазы НАТО в Великобритании. ​Часть истребителей будет размещена в Румынии. Развертывание F-35A в Европе происходит в рамках программы, запущенной после присоединения Крыма к России., отметил собеседник телеканала.

Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) уточняет, что истребители F-35 Lighting II прилетают в страну во вторник, 25 апреля. По информации ERR, самолеты пробудут в Эстонии несколько недель, в течение которых проведут тренировочные полеты с ВВС союзников по альянсу.

На прошлой неделе в Пентагоне сообщили, что США направят в Европу несколько многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II для запланированных учений. В сообщении ведомства также отмечалось, что в начале 2020-х годов Вашингтон планирует разместить эти истребители в Европе на постоянной основе.

F-35 Lightning II — это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской компанией Lockheed Martin. Оснащается широкой номенклатурой вооружения, в том числе способен нести ядерные бомбы.