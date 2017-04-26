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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Уэльсе оговорилась и заявила, что страна готова возглавить мировую борьбу с туризмом, сообщает Business Insider.

»...мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма», — сказала она.

Издание отмечает, что, вероятно, Мэй намеревалась сказать «терроризм» вместо «туризм», так как в продолжении своей речи она упомянула проблему рабства в современном мире и вопрос национальной безопасности.