СМИ: премьер Великобритании оговорилась и призвала к борьбе с туризмом (1)
В мире | 26 апреля 2017 года, 08:27
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Уэльсе оговорилась и заявила, что страна готова возглавить мировую борьбу с туризмом, сообщает Business Insider.
»...мы хотим заключать торговые сделки по всему миру для экспорта британских товаров и услуг. Мы хотим вести за собой мир в предотвращении туризма», — сказала она.
Издание отмечает, что, вероятно, Мэй намеревалась сказать «терроризм» вместо «туризм», так как в продолжении своей речи она упомянула проблему рабства в современном мире и вопрос национальной безопасности.
Источник: Газета.ru
Но наши-то ведь даже и не заговариваются, а реально борются с туризмом! С российским.
Шо нам теи террористы....?