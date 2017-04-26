В мире |

Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ сообщила об эпидемии кори в 14 странах Европы с начала 2017 года.

По данным ведомства, заболели более четырех тысяч человек в таких странах, как: Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии. Несколько человек скончались.

Также отмечены случаи заражения медицинского персонала.

Сейчас специалисты пытаются исправить ситуацию. Они проводят вакцинацию, лабораторные исследования и широкую санитарно-просветительскую работу.

Роспотребнадзор подчеркивает, что распространение кори стало возможным на фоне низкого уровня иммунизации населения и отсутствия ограничительных мероприятий в очагах болезни.