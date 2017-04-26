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Скандально известный французский еженедельник Charlie Hebdo не смог устоять перед темой выборов президента Франции. На этот раз целью карикатуристов стал кандидат на высокий пост Эммануэль Макрон и его жена Бриджит.

Спустя сутки после первого тура выборов на сайте Charlie Hebdo появилась карикатура с подписью:

"Макрон - фаворит. Дождь из голосов поддержки". На переднем плане - его жена, за ней он сам. "Надень свою (непромокаемую куртку) K-Way, мой котенок", - обращается Бриджит к Эммануэлю.

Как отмечает РИА Новости, Бриджит старше Макрона на 24 года, она была его учительницей французского языка. После свадьбы политик усыновил троих детей от первого брака супруги, а общих детей у них нет.

Как уже сообщалось, Макрон занял первое место в прошедшем первом туре выборов во Франции. Накануне он набрал 24% голосов, а его ближайшая соперница Марин Ле Пен – 21,3%.