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Полиция Таиланда расследует жуткое преступление, совершенное на территории недостроенной гостиницы Peninsula возле пляжа Найтон на Пхукете. Там мужчина после ссоры с супругой задушил малолетнюю дочь, а затем совершил самоубийство. Происходящее злоумышленник фиксировал на видеокамеру и выкладывал запись в интернет с помощью стрим-сервиса соцсети Facebook.

Повешенные тела 11-месячной девочки по имени Натали и ее 21-летнего отца Вуттусана Вонгталая были обнаружены в понедельник вечером, пишет Phuket Gazette. К тому времени их уже разыскивала полиция. Как сообщила жена Вонгталая Джирануч Трират, мужчина ушел из дома и забрал с собой ребенка.

Со слов дяди Джирануч, перед исчезновением Вуттусан поссорился с супругой. Он также пытался душить ее со словами: "Каким способом мне убить тебя?"

Примерно в 17:45 Вуттусан, используя свой аккаунт в Facebook под ником Tonkla Ja, загрузил в интернет четырехминутную трансляцию с шокирующими кадрами детоубийства. В кадре видна плачущая девочка, которую отец вешает на 10-метровой стене отеля. Расправившись с дочерью, Вуттусан повесился рядом с ней.

Запись с расправой над девочкой увидели ее родственники. Они и сообщили об этом в полицию. В настоящий момент власти делают все для того, чтобы запись была изъята из публичного доступа.

"Мы просим интернет-пользователей не распространять это видео, поскольку оно очень шокирующее", - сказал капитан полиции, комментируя инцидент.

Губернатор Пхукета Норрафат Плодтонг выразил соболезнования в связи с произошедшим и заявил, что власти рассмотрят вопрос об оказании финансовой помощи родственникам погибших.

По мнению губернатора, трагедия свидетельствует о глубоком кризисе семейных ценностей в обществе.

Соболезнования семье погибших также выразило руководство компании Facebook. Шокирующее видео было удалено, подчеркнули разработчики соцсети.