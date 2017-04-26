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Иванка Трамп опровергла утверждения о том, что она повлияла на решение своего отца президента США Дональда Трампа о нанесении ракетного удара по аэродрому в Сирии 7 апреля, сообщает ABC News.

"Это ошибочная интерпретация", - сказала она во время своей первой зарубежной поездки в Германию в качестве советника президента США на так называемый Женский саммит W20.

Ранее брат Иванки Эрик Трамп (третий ребенок от первого брака Дональда Трампа) подтвердил роль своей старшей сестры Иванки в решении американского лидера нанести ракетный удар.

"Иванка - мать троих детей, и она оказывает влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". Мой отец будет действовать в моменты, подобные этому", - заявил Эрик Трамп в эксклюзивном интервью газете The Telegraph.

Еще раньше газета The Sunday Times сообщила, что на ракетном ударе по сирийской правительственной авиабазе в провинции Хомс настояла Иванка Трамп. Издание ссылалось на источники, знакомые с содержанием дипломатической служебной записки, направленной послом Британии в Вашингтоне Кимом Дарроком премьер-министру страны Терезе Мэй и главе МИД Борису Джонсону.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе в провинции Хомс. С американских кораблей в Средиземном море по аэродрому "Шайрат" в Сирии было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk. В результате были уничтожены 20 сирийских самолетов, система ПВО, бункеры с боеприпасами, укрепленные навесы для самолетов и хранилища горючего.

По данным Пентагона, именно с этого аэродрома началась предполагаемая химатака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. В результате погибли, по разным данным, от 80 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. Страны Запада обвинили в применении химоружия правительственные силы президента Сирии Башара Асада. Союзники США по НАТО полностью поддержали действия Вашингтона. В России заявили о недопустимости "агрессивных действий США" против Сирии.

Иванка Трамп в настоящее время занимает должность специального советника президента США на безвозмездной основе, хотя до инаугурации Дональда Трампа сообщалось, что она не будет работать в Белом доме.