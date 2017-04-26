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Фото/Suomen Rahapaja

Министерство финансов Финляндии запустило процесс по отмене указа, который касался печати юбилейных денег 2017, 2018 и 2019 годов. Во вторник, 25 апреля, в стране разыгрался скандал из-за монеты, на которой был запечатлен расстрел времен гражданской войны, сообщает портал yle.fi.

"Я не обратил должного внимания на визуальную составляющую указа, доверился предложению художественной комиссии, которая отвечает за внешний вид юбилейных монет. Приношу извинения за случившееся. Этот указ будет отменен и весь вопрос целиком подвергнется повторному изучению", - сказал министр финансов Финляндии Петтери Орпо.

Изображение на монете стало для министра неприятным сюрпризом.

"Я был шокирован, когда узнал, что монетный двор выпустил юбилейную монету с абсолютно, на мой взгляд, неприемлемым и безвкусным изображением. Я не понимаю, как это соотносится с настроениями 100-летнего юбилея независимости", - сказал Орпо.

По его словам, министерство финансов принимает решение по выпуску денег, однако за внешний вид отвечает специальная художественная комиссия.

Юбилейные монеты не успели выпустить, на них действовал предварительный заказ.

В свою очередь, дизайнер монеты Илкка Суппанен заявил, что хотел с помощью изображения расстрела показать жестокость гражданской войны.

Он признался, что будет разочарован, если созданная им монета не будет отчеканена.

"Интересно, что "безвкусным" называют то, что на самом деле произошло. Я не встречался с господином Орпо, однако, наоборот, думал, что это ему зачтется. Мне казалось, министр будет доволен, если в его министерский срок будет выпущена серия монет, с помощью которых финны могут вспомнить, что мы не только празднуем независимость, но и не боимся освещать тяжелые моменты", - сказал дизайнер.

Монетный двор заказал дизайнеру серию из пяти монет.

"Идею для серии можно сформулировать как две стороны медали. В каждой эпохе есть свои достижения и свои вызовы. Мне кажется, вызовом молодой Финляндии была как раз гражданская война", - сказал Суппанен.

Напомним, недавно Mixnews писал о том, что в Белоруссии выпустили монету с призывом к резне "русских оккупантов".