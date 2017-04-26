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Фото/adweek.com

IKEA отреагировала на сумку стоимостью более 2 000 долларов из новой коллекции люксового бренда Balenciaga, которая напоминает 99-центовую сумку "Фракта" из магазинов компании. Шведы выпустили инструкцию, как отличить их оригинальную сумку, сообщает портал vc.ru со ссылкой на Adweek.

"Мы глубоко польщены тем, что сумка Balenciaga напоминает нашу культовую синюю сумку за 99 центов. Но ничто не сравнится с универсальностью огромного синего мешка", — заявили тогда представители IKEA. Других комментариев до этого момента компания не давала.

Balenciaga makes $2000 bag that's an "homage" to the IKEA shopping bag and I'm like fashion you're crazy but I can't quit you. pic.twitter.com/wLIhmjmfy2 — Kate Bennett (@KateBennett_DC) 18 апреля 2017 г.

Позднее IKEA распространила на некоторых своих региональных сайтах и в сообществах в социальных сетях инструкцию, как отличить оригинальную сумку "Фракта" от других. В инструкции говорятся, что сумка от IKEA шуршит, вмещает в себя множество вещей, включая хоккейное снаряжение, кирпичи и даже воду, она легко отмывается от грязи, складывается до размеров кошелька и стоит всего 99 центов.

Фото/IKEA

Над кампанией работал партнёр ритейлера, шведское агентство Acne. По словам креативного директора агентства Йохана Хольмгрена, идея была готова через два часа, после чего они организовали студийную фотосъёмку сумки и подготовили инструкцию.