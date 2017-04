В мире |

Фото/adweek.com

IKEA отреагировала на сумку стоимостью более 2 000 долларов из новой коллекции люксового бренда Balenciaga, которая напоминает 99-центовую сумку "Фракта" из магазинов компании. Шведы выпустили инструкцию, как отличить их оригинальную сумку, сообщает портал vc.ru со ссылкой на Adweek.

"Мы глубоко польщены тем, что сумка Balenciaga напоминает нашу культовую синюю сумку за 99 центов. Но ничто не сравнится с универсальностью огромного синего мешка", — заявили тогда представители IKEA. Других комментариев до этого момента компания не давала.

Balenciaga makes $2000 bag that's an "homage" to the IKEA shopping bag and I'm like fashion you're crazy but I can't quit you. pic.twitter.com/wLIhmjmfy2