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Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» впервые стартовала в Сирии, на территории Дамасского государственного университета, передает РИА «Новости».

«Особенно приятно проводить это мероприятие в стенах университета Дамаска… Сегодня мы эти ленточки распространяем среди студентов. И отсюда акция стартует по всей территории Сирии», — рассказал генерал-майор Геннадий Рыжов, начальник отдела «Дамаск» центра по примирению в Сирии.

Помимо ленточек студентам раздали памятки на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России и ее народа.

Отмечается, что акцию «Георгиевская ленточка» планируется провести в ближайшие дни и за пределами сирийской столицы — в городах Алеппо и Латакия.

Акция «Георгиевская ленточка» посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и проходит ежегодно в России и других странах мира.