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Европарламент (ЕП) начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен, кандидата в президенты Франции, депутата европарламента от «Национального фронта». Об этом в среду, 26 апреля, сообщает Reuters.

Соответствующий запрос был направлен французскими следственными органами в ЕП 14 апреля. Политика заподозрили в том, что она использовала фонды Евросоюза для выплат зарплат своим помощникам.

Двум бывшим соратникам Ле Пен, которые входят в состав Европарламента, уже предъявлены обвинения в присвоении имущества.

25 апреля в преддверии второго тура президентских выборов Марин Ле Пен временно отошла от руководства «Национальным фронтом». Как пояснила политик, такое решение она приняла из-за искреннего убеждения, что глава государства должен объединять всех людей и ей необходимо быть выше межпартийных распрей.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 24,01 процента, Марин Ле Пен — 21,3 процента. Они вышли во второй тур, которой пройдет 7 мая.