Стивен Сигал попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" (4)

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В мире | 27 апреля 2017 года, 07:52

Данные актёра Стивена Сигала внесены в чёрный список украинского сайта "Миротворец" из-за посещения им Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

65-летний артист попал в базу за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "отрицание российской агрессии и поддержку аннексии Крыма".

Кроме того, на сайте приводятся его фотографии во время посещения Крыма.

Ранее сообщалось, что в базу данных "Миротворца" попала певица Нюша.

Украинский сайт "Миротворец" стал широко известен, когда в середине мая 2016 года опубликовал персональные данные журналистов, аккредитованных для работы на территориях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Публикацию анонсировал в своём Facebook народный депутат и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Источник: Russia Today
Комментарии 4
Sedna2 часа назад
Вот це гарно!Шизофреническая власть Хохло-бандерии зашкаливает! Ну, идиёты же :))))))))
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турыст2 часа назад
так пойдет, будут публиковать кто не попал в список.
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Динго2 часа назад
Дебилы, дебилы, кругом одни дебилы... Гоп--ца-ца !...
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