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Данные актёра Стивена Сигала внесены в чёрный список украинского сайта "Миротворец" из-за посещения им Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

65-летний артист попал в базу за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "отрицание российской агрессии и поддержку аннексии Крыма".

Кроме того, на сайте приводятся его фотографии во время посещения Крыма.

Ранее сообщалось, что в базу данных "Миротворца" попала певица Нюша.

Украинский сайт "Миротворец" стал широко известен, когда в середине мая 2016 года опубликовал персональные данные журналистов, аккредитованных для работы на территориях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Публикацию анонсировал в своём Facebook народный депутат и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.