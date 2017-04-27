В мире |

В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на активистов оппозиции.

Отмечается, что в помещениях аэропорта также произошло возгорание.

Как заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, расположенном в Великобритании, причина взрыва на данный момент неизвестна.