В аэропорту Дамаска прогремел мощный взрыв (1)
В мире | 27 апреля 2017 года, 08:37
В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на активистов оппозиции.
Отмечается, что в помещениях аэропорта также произошло возгорание.
Как заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, расположенном в Великобритании, причина взрыва на данный момент неизвестна.
Источник: РосБалт
Скоро причина станет известной. Пиндостан объяснить, что взрыв совершил Асад и Путин.