В аэропорту Дамаска прогремел мощный взрыв (1)

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В мире | 27 апреля 2017 года, 08:37

В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на активистов оппозиции.

Отмечается, что в помещениях аэропорта также произошло возгорание.

Как заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, расположенном в Великобритании, причина взрыва на данный момент неизвестна.

Источник: РосБалт
Комментарии 1
Дед Пихто1 час назад
Причина взрыва на данный момент неизвестна.----------

Скоро причина станет известной. Пиндостан объяснить, что взрыв совершил Асад и Путин.
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