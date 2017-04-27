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Израильские ВВС в ночь на четверг, 27 апреля, атаковали один из объектов в районе международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Аль-Алям».

По предварительной информации, удары были нанесены по находящейся там военной базе. В окрестностях воздушной гавани в результате налета вспыхнул сильный пожар.

Звуки мощных взрывов были слышны на восточной окраине сирийской столицы.

От военного командования Сирии каких-либо заявлений пока не последовало.

Источник в спецслужбах региона сообщил агентству Reuters, что целью израильского удара был склад, с которого осуществлялось снабжение оружием ливанской группировки «Хезболла».

По его словам, через этот склад проходит значительное количество оружия, которое Тегеран, региональный союзник президента Сирии Башара Асада, регулярно отправляет по воздуху.

Видео взрывов, которые, согласно описанию, произошли в районе аэропорта Дамаска, появилось в Twitter-аккаунте IsraelBreaking.

Израильские ВВС время от времени подвергают обстрелу различные цели на территории Сирии. В Иерусалиме заявляют, что целью подобных рейдов является предотвращение передачи оружия движению «Хезболла».

17 марта израильские самолеты при атаке на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО, если они будут применены против самолетов.