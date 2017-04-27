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Рабочий стол президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома имеет кнопку, после нажатия которой в помещение входит прислуга с бокалом кока-колы, сообщают "Известия", со ссылкой на агентство АР.

"Будучи человеком, привыкшим к богатству и его атрибутам, Трамп быстро адаптировался к жизни в резиденции президента, часто обращая внимание гостей на различные мелочи в исторических интерьерах", — сообщает репортер агентства AP.

"Вскоре после нажатия красной кнопки, расположенной на рабочем столе, который американские лидеры используют десятилетиями, входит прислуга Белого дома с колой для президента", — сообщает агентство.

Трамп давно известен своим пристрастием к этому газированному напитку, еще в прошлом году он был запечатлен работающим с документами за столом, на котором стоял стакан колы со льдом.