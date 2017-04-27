Парижские полицейские оживили женщину, часом ранее объявленную медиками мертвой (1)
Полицейским во французской столице удалось реанимировать женщину, которую сотрудники скорой помощи объявили умершей за час до того, пишет русская служба ВВС.
49-летняя женщина, имя которой не называется, уже много лет страдает от анорексии. Ее 18-летняя дочь нашла ее бездыханной на полу, и было похоже, что она перенесла инфаркт. По вызову в ее дом прибыли врачи скорой помощи, однако попытки вернуть ее к жизни не увенчались успехом.
Однако полицейские, приехавшие на место событий для того, чтобы составить официальный рапорт о случившемся, заметили слабое движение живота "покойницы".
Как пишет газета Le Parisien, сотрудники скорой помощи объявили женщину скончавшейся в 18:10 по местному времени и подписали свидетельство о ее смерти. Но спустя час двое парижских полицейских, прибывших для того, чтобы составить протокол о причине смерти, приподняли одеяло, покрывавшее женщину, и заметили признаки жизни. Один из них проверил ее пульс на шее, и обнаружил, что ее сердце все еще бьется.
Пока один из потрясенных полицейских держал женщину за руку и пытался с ней разговаривать, другой срочно позвонил в местную пожарную службу, где ему подробно разъяснили, как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
После 30 минут этой процедуры, женщина, официально считавшаяся скончавшейся, пришла в себя. Ее доставили в больницу, где она провела уже почти неделю и сейчас идет на поправку.
Иван Ассиома, глава местного отделения профсоюза полицейских назвал "воскресение" женщины фантастическим и невероятным случаем.
"Наши коллеги говорят, что это было похоже на эпизод из сериала "Ходячие мертвецы", - говорит он.
Глава местной полиции призвал присвоить обоим полицейским награду за проявленное мужество.
Чудо и счастье, что ее не вскрылив морге или не закопали заживо. Невероятное чудо.