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Британская полиция и руководство школ оповестили родителей о том, что в соцсетях распространяется суицидальная игра, которую ряд СМИ связывает со смертями детей в России. В Латвии о существовании этой игры стало известно несколько месяцев назад.

Уведомления, в частности, получили школы в графствах Хартфордшир и Эссекс, передает BBC News.

Полиция рекомендовала родителям «проявлять бдительность и контролировать использование детьми Интернета».

Однако МВД подчеркнуло, что не располагает данными о том, существует ли в реальности такая игра и успела ли она добраться до Туманного Альбиона.

Так, пресс-секретарь полиции Кембриджшира сообщила Cambridge News: «Мы опасаемся игры «Синий кит», где с помощью Интернета убивают молодых или ранимых людей. Хотя информации о том, что это происходило в Кембриджшире, у нас нет».

Как отмечает MediaLeaks, еще 28 февраля в британской версии газеты Metro написали о кошмарной игре российских тинейджеров, которая якобы заканчивается суицидом. По сути издание просто перевело нашумевшее расследование «Новой газеты» о так называемых «группах смерти».