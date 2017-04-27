СМИ: мужчина напал на полицейских в больнице в центре Берлина
В мире | 27 апреля 2017 года, 18:01
фото иллюстративное
Полиция открыла огонь по неизвестному мужчине в отделе реанимации больницы в районе Кройцберг в Берлине, передает Bild.
Сообщается, что полицейский выстрелил в мужчину после угроз с его стороны. По предварительной информации, мужчина получил легкие ранения. Очевидцы также сообщали о выстрелах из дробовика.
В данный момент место происшествия оцеплено, выясняются подробности произошедшего.
Источник: Газета.ru