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Полиция открыла огонь по неизвестному мужчине в отделе реанимации больницы в районе Кройцберг в Берлине, передает Bild.

Сообщается, что полицейский выстрелил в мужчину после угроз с его стороны. По предварительной информации, мужчина получил легкие ранения. Очевидцы также сообщали о выстрелах из дробовика.

В данный момент место происшествия оцеплено, выясняются подробности произошедшего.