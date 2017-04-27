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Писатель Михаил Веллер устроил скандал на радиостанции «Эхо Москвы», облив водой ведущую программы «Особое мнение» Ольгу Бычкову и швырнув в нее кружку. Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter-аккаунте @Russia_calls.

Веллер рассказывает о ходе президентской гонки во Франции и просит не перебивать его. После того как Бычкова заявляет, что будет «время от времени задавать вопросы», писатель отбрасывает в сторону микрофон, выплескивает на ведущую воду, бросает в нее кружку и покидает студию.

Веллер разбушевался. Пострадали микрофон (один), чашка (одна) и вода (в объёме одной чашки). pic.twitter.com/UX6GHsBgls — La Russie parle (@Russia_calls) April 27, 2017

В марте Веллер бросил стакан в ведущего программы «Право голоса» Романа Бабаяна во время дискуссии о положении русских, проживающих в странах Балтии. «К счастью, Бабаян отделался мокрым костюмом, стакан разбился, ударившись об пол, а Веллер покинул студию, ругаясь и проклиная передачу и всех нас», — рассказал свидетель конфликта правозащитник Дмитрий Линтер.