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К предстоящему музыкальному конкурсу "Евровидение-2017" был опубликован проморолик об Украине под названием "Приезжайте на Украину праздновать разнообразие" (Come to Ukraine to celebrate diversity).

Видеоролик опубликовал Ukraine сrisis mediacenter на своей страничке в "Фэйсбуке". 30-секундное видео, как сообщается в описании, представляет "самые живописные уголки Украины".

Примечательно, что в видео представлен и Крым, который в 2014 году перешёл под юрисдикцию России в результате всенародного референдума.

Основой для ролика стала песня на мотив композиции Шакиры, которую исполнила финалистка украинской версии шоу "Голос. Дети" Анастасия Багинская.