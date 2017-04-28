В проморолике к Евровидению Украина показала Крым (1)
В мире | 28 апреля 2017 года, 08:32
К предстоящему музыкальному конкурсу "Евровидение-2017" был опубликован проморолик об Украине под названием "Приезжайте на Украину праздновать разнообразие" (Come to Ukraine to celebrate diversity).
Видеоролик опубликовал Ukraine сrisis mediacenter на своей страничке в "Фэйсбуке". 30-секундное видео, как сообщается в описании, представляет "самые живописные уголки Украины".
Примечательно, что в видео представлен и Крым, который в 2014 году перешёл под юрисдикцию России в результате всенародного референдума.
Основой для ролика стала песня на мотив композиции Шакиры, которую исполнила финалистка украинской версии шоу "Голос. Дети" Анастасия Багинская.
Источник: L!FE.ru
Посмеялся ...КЫив поиздевался над уврохохлами,как в Крыму красиво ?Ролик видел ,эту рекламу Крыма даже Россия24 показала .Ну так ,турсезон начинается, только украинцев ожидают 2-2.5млн.,одесские пляжи говорят угробили майданутые...
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