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Президент США Дональд Трамп хвалился тем, что его администрация добилась невероятных успехов. BBC попробовало поставить его заявления в контекст.

Президентские указы

Для выполнения части своих предвыборных обещаний Дональд Трамп вскоре после вступления в должность прибег к прямым президентским директивам.

Он распорядился прекратить процесс ратификации Транстихоокеанского партнерства и сократить число регламентирующих норм для бизнеса.

В целом Трамп издает указы примерно с такой же скоростью, как и Барак Обама, но к 21 апреля он подписал больше, чем его предшественник.

Показатели одобрения

Когда Дональд Трамп был приведен к присяге 20 января, его рейтинг одобрения был на самом низком уровне среди всех президентов в день инаугурации.

Трамп назвал эти данные шулерскими, однако вся сила неприятия его персоны частью общества была продемонстрирована, когда сотни тысяч его противников приняли участие в митингах, организованных на следующий день после его вступления в должность.

Большинство президентов начинают свое правление с высоких рейтингов одобрения, однако президент Трамп сломал эту тенденцию. В то время как и у Джорджа Буша-младшего, и у Барака Обамы к середине апреля рейтинги составляли комфортные 60%, у Дональда Трампа этот показатель находится на уровне 40%.

Борьба с нелегальной иммиграцией

Одним из главных обещаний президента Трампа было усиление борьбы с нелегальной иммиграцией, и есть признаки, что борьба действительно активизируется и уже привела к сокращению потока нелегальных минрантов в страну.

По данным правительства США, число лиц, задержанных при попытке пересечения границы между Мексикой и США, с января упало до минимума за последние 17 лет.

В правительстве склонны объяснять это действенностью распоряжений президента Трампа, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, что и привело, согласно заявлению агентства по пограничному и таможенному контролю, к радикальному перелому тренда.

Создание рабочих мест

В 2009 году, когда Барак Обама стал президентом, США переживали самую глубокую рецессию с 1930-х годов.

В первый месяц президентства Обамы американская экономика лишилась еще 800 тыс. рабочих мест.

Снижение продолжалось еще какое-то время, но затем начался самый долгий период роста числа рабочих мест за всю историю наблюдений. Согласно опубликованным в марте стадданным по рынку труда, в феврале в США было создано 235 тыс. новых рабочих мест. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал это прекрасными новостями для американских работников.

В ходе своей избирательной кампании Трамп пообещал создать 25 млн рабочих мест в течение 10 лет.

Фондовые рынки

Президент Трамп называл динамику фондовых рынков свидетельством огромного прилива оптимизма в деловом мире.

В первые недели его президентства индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq поднимались до рекордно высоких отметок, что - по крайней мере, отчасти - отражало воодушевление инвесторов планами Трампа по запуску инфраструктурных проектов, дерегуляции и снижению налогов.

Однако с марта, когда в конгрессе провалился республиканский план реформы здравоохранения, а также стало очевидно, что процесс обсуждения налоговой реформы затягивается, рост всех трех индексов замедлился.

По состоянию на 21 апреля, индекс S&P 500 при Трампе демонстрировал более устойчивый рост по сравнению с прежними президентами.

Реформа здравоохранения

Еще одним предвыборным обещанием Трампа была "отмена и замена" закона "О доступном здравоохранении" (известном как Obamacare), принятого усилиями президента Обамы.

Республиканцы давно пытаются отменить этот вызывающий многочисленные распри закон, несмотря на то, что он помог 20 миллионам американцев приобрести медицинскую страховку, которая прежде была им недоступна.

Альтернативный план республиканцев, по подсчетам внепартийного бюро бюджетного анализа при конгрессе, привел бы к тому, что к 2026 году число американцев, не имеющих медстраховки, достигло бы 24 миллионов.

Республиканцы в палате представителей сами разделились на непримиримые фракции по этому вопросу и так и не смогли собрать необходимое большинство голосов для принятия этого законопроекта. Трамп говорит, что рано или поздно замену Obamacare все-таки найдут.