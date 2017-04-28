В Германии госслужащим запретили носить никаб
В мире | 28 апреля 2017 года, 12:07
Немецкий парламент (Бундестаг) принял закон, запрещающий госслужащим ношение никаба — мусульманского головного убора, закрывающего лицо до глаз. Об этом пишет DW.
Запрет также распространяется на судей и военнослужащих.
В заявлении немецкого коалиционного правительства говорится, что «религиозное или идеологическое покрытие лица противоречит нейтралитету, требуемому государственными чиновниками».
Кроме этого, по закону женщины должны показывать свое лицо при проверке личности.
Для вступления в силу закон должен быть одобрен представителями регионов — Бундесратом.
Источник: ПОЛИТ.РУ