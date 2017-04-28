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Немецкий парламент (Бундестаг) принял закон, запрещающий госслужащим ношение никаба — мусульманского головного убора, закрывающего лицо до глаз. Об этом пишет DW.

Запрет также распространяется на судей и военнослужащих.

В заявлении немецкого коалиционного правительства говорится, что «религиозное или идеологическое покрытие лица противоречит нейтралитету, требуемому государственными чиновниками».

Кроме этого, по закону женщины должны показывать свое лицо при проверке личности.

Для вступления в силу закон должен быть одобрен представителями регионов — Бундесратом.