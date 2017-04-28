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Украина движется вперед в борьбе с коррупцией, но несколько медленно. Об этом в интервью «Тижню» рассказал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

По его словам в этом вопросе есть несколько измерений.

По его словам, один из этих измерений — наличие институтов. На Украине, как предусмотрено программой, создано Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Второй — прозрачность. Этот вопрос электронных деклараций. Третий — обеспечение законности. Здесь речь о внутреннем управлении, и президент и правительство должны всерьез относиться к нему. Еще одно измерение — это избавление банковской системы от проблем.

«Коррупция во многих странах следует из способности олигархов использовать банки для финансирования коррупционной деятельности или компаний: проводить нелегальные платежи через финансовые институты. Там, где в Восточной Европе банками хорошо управляют, коррупции меньше», — сказал представитель МВФ.

Липтон также добавил, что еще одно измерение борьбы с коррупцией — либерализация. Одним из «центров коррупции» на Украине была газовая система. Очистка «Нафтогаза» и его структур, урегулирование цен таким образом, чтобы исключить возможность покупать импортируемое топливо — дешево, а продавать — дорого, — таковы способы очистки от коррупции.

«В некоторых из этих сфер Украина сделала важные шаги вперед. В других остается еще много несделанного. В некоторых мы можем попытаться предоставить опеку и поддержку. А некоторые требуют политического действия руководства страны», — подчеркнул он.

Напомним, ранее постоянный представитель МВФ на Украине Жером Ваше посоветовал отменить мораторий на продажу земли в кратчайшие сроки.