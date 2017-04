В мире |

В сети обратили внимание пост президента США Дональда Трампа, посвященный дню рождения его супруги Мелании. Пользователей Twitter привлекла картинка с неправильным американским флагом, на котором вместо положенных 50 звезд они насчитали всего лишь 39.

В социальной сети принялись насмехаться над главой Белого дома, отметив, что 39 штатов входили в США в далеком 1889 году. «По крайней мере, теперь мы можем его понять: он думает, что Америка была великой в 1889», — отметил один из них.

This is so weird: The American flag on @FLOTUS Melania Trump's birthday card only has 39 stars.

H/t: @eventsforgood pic.twitter.com/IYd2hdOXGJ