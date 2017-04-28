Польские крестьяне призвали снять с РФ санкции, чтобы "не мучить" Польшу (5)
Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняка-Камыша призвал снять экономические санкции с России, так как из-за них больше всего мучается Польша.
При этом он предложил усилить политическое давление на РФ, пишет News-Front.info со ссылкой на польское издание Wprost.
Косиняка-Камыша отметил в своем заявлении, что снятие санкций с РФ позволит, в свою очередь, согласовать снятие российских контрсанкций в отношении польских сельхозпроизводителей.
"Надо изменить стратегию: можно усилить политические санкции, но снять экономические. Из-за них больше всего мучается Польша", - подчеркнул депутат, добавив, что такую позицию поддерживают производители во многих европейских странах, в частности - во Франции и Германии. Он напомнил о заявлении вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля, который ранее выступил за постепенное снятие экономических санкций с России.
Ранее австрийское издание Die Presse признало, что больше всего от санкций проиграл Запад, а не РФ. Более того, российское сельское хозяйство получило ощутимый толчок для развития.
И самое время снимать санкции, потому что рубль начал укрепляться.
Но разве наше Согласие способно про снятие санкций хотя бы прошептать, краснея?
А латвийские "зелёные крестьяне" только металлолом закупают...и не знают, с какой стороны к корове подойти.