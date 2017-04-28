Польские крестьяне призвали снять с РФ санкции, чтобы "не мучить" Польшу (5)

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В мире | 28 апреля 2017 года, 14:39

Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняка-Камыша призвал снять экономические санкции с России, так как из-за них больше всего мучается Польша.

При этом он предложил усилить политическое давление на РФ, пишет News-Front.info со ссылкой на польское издание Wprost.

Косиняка-Камыша отметил в своем заявлении, что снятие санкций с РФ позволит, в свою очередь, согласовать снятие российских контрсанкций в отношении польских сельхозпроизводителей.

"Надо изменить стратегию: можно усилить политические санкции, но снять экономические. Из-за них больше всего мучается Польша", - подчеркнул депутат, добавив, что такую позицию поддерживают производители во многих европейских странах, в частности - во Франции и Германии. Он напомнил о заявлении вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля, который ранее выступил за постепенное снятие экономических санкций с России.

Ранее австрийское издание Die Presse признало, что больше всего от санкций проиграл Запад, а не РФ. Более того, российское сельское хозяйство получило ощутимый толчок для развития.

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 5
ди..1 час назад
Отменить экономические санкции и увеличить политические? Пшеки борзеете! Хотите и рыбку съесть и костями неподавится. И не нойте , берите пример с латвии.
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Вот что оппозиция животворящая делает! Когда она есть.
И самое время снимать санкции, потому что рубль начал укрепляться.
Но разве наше Согласие способно про снятие санкций хотя бы прошептать, краснея?
А латвийские "зелёные крестьяне" только металлолом закупают...и не знают, с какой стороны к корове подойти.
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Sedna45 минут назад
Нет уж, не уж. Помучайтесь, панове. Пару -тройку памятников советским воинам еще снесите, пооскорбляйте в прессе русских людей словами, которые в общем-то цивилизованному человеку и произносить стадно,Путина, конечно, тоже не жалейте. И будет вам счастие. Наша титульная нация всё это делает, и вот даже сообщила, что молочку, от которой проклятые, агрессивные русские отказались, уже спихивают аж в 91 страну. Потому здесь все счастливы и богаты. А особенно министры и чиновники. Dovedzenja, panove!
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