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Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняка-Камыша призвал снять экономические санкции с России, так как из-за них больше всего мучается Польша.

При этом он предложил усилить политическое давление на РФ, пишет News-Front.info со ссылкой на польское издание Wprost.

Косиняка-Камыша отметил в своем заявлении, что снятие санкций с РФ позволит, в свою очередь, согласовать снятие российских контрсанкций в отношении польских сельхозпроизводителей.

"Надо изменить стратегию: можно усилить политические санкции, но снять экономические. Из-за них больше всего мучается Польша", - подчеркнул депутат, добавив, что такую позицию поддерживают производители во многих европейских странах, в частности - во Франции и Германии. Он напомнил о заявлении вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля, который ранее выступил за постепенное снятие экономических санкций с России.

Ранее австрийское издание Die Presse признало, что больше всего от санкций проиграл Запад, а не РФ. Более того, российское сельское хозяйство получило ощутимый толчок для развития.