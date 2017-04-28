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Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Украина абсолютно готова к проведению «Евровидения-2017». Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на СМИ.

По его словам, Киев осуществил все необходимые меры для проведения конкурса. Гройсман отметил, что меры безопасности будут обеспечены на самом высоком уровне.

Кроме того, он отметил, что вопрос получения доходов от проведения конкурса и возврата потраченных средств не предусматривался изначально.

Ранее сообщалось, что Украина включила в ролик к «Евровидению» достопримечательности Крыма.