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Социальная сеть «ВКонтакте» впервые за 10 лет перезапустила свой музыкальный раздел. Помимо музыки, добавленной пользователем, появились группы «Плей-листы», «Рекомендации» и «Обновления», отмечает TJ. Ранее похожие разделы располагались справа, теперь они находятся сверху.

При этом, как выяснил «Полит.ру», обновления пока коснулись не всех пользователей. У некоторых сохранился старый дизайн.

Иногда между треками при их переключении запускается реклама. Пользователи мобильного приложения Boom, который продвигает соцсеть, могут отключить рекламу за 149 рублей в месяц. Благодаря этой подписке можно скачивать на телефон музыку из «ВКонтакте» и прослушивать ее офлайн.