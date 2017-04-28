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Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО. На выездном заседании в городе Цетине депутаты скупщины ратифицировали протокол о присоединении к альянсу 46 голосами. Всего парламент состоит из 81 депутата, но представители оппозиции бойкотировали заседание.

В преддверие голосования в стране были усилены меры безопасности. Как сообщает «Интерфакс», вдоль шоссе между нынешней столицей Подгорица и исторической столицей Цетине, куда направились парламентарии, выстроены наряды полиции и водометы. Как первая столица после обретения независимости в 1878 году, Цетине является символом суверенитета Черногории.

«У вас есть историческая привилегия принять решение, которое запомнится на всё то время, пока есть Черногория и черногорцы», — обратился к депутатам новый премьер-министр Душко Маркович.

По его словам, вступление в НАТО станет толчком к процветанию страны, укрепит стабильность и экономическое развитие.

Процесс вступления Черногории в НАТО стартовал в марте 2014 года, когда премьер-министр Мило Джуканович заявил о намерении вступить в альянс на фоне украинского кризиса.