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Европейский союз намерен продлить антироссийские экономические санкции, действие которых истекает 31 июля. По информации агентства Reuters, которое ссылается на слова высокопоставленного европейского чиновника, в Брюсселе уверены, что продление действия санкций является неизбежным.

Как отмечают журналисты, среди главных сторонников антироссийских санкций в ЕС - Швеция, страны Балтии и Польша. В это же время отдельные члены ЕС открыто ставят под сомнение эффективность таких мер. Представители Италии, Греции, Кипра, Венгрии, Испании и Болгарии были бы не против возобновить отношения с РФ в сфере бизнеса.

Ранее ЕС продлил до сентября действие индивидуальных санкций против граждан РФ, которые, по мнению Евросоюза, имеют прямое отношение к военным действиям на юго-востоке Украины.

Источник агентства тем временем пояснил, что действие секторальных экономических санкций против РФ будет продлено после саммита лидеров ЕС в июне. По его словам, помимо взаимоотношений России и США, на решение Евросоюза также могут повлиять итоги выборов во Франции.

Впервые индивидуальные санкции были наложены на Россию США, ЕС и Канадой 17 марта 2014 года. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против граждан и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции.