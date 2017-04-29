В мире |

Власти Турции заблокировали доступ к онлайн-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает Hurriyet. Причина блокировки неясна.

Издание уточняет, что доступ заблокирован к версиям «Википедии» на всех языках. Турецкая мониторинговая группа интернет-блокировок сообщает, что распоряжение об ограничении доступа к «Википедии» отдали турецкие власти. Оно вступило в силу в 08:00 29 апреля.

Hurriyet отмечает, что доступ к «Википедии» был заблокирован в соответствии с турецким законом номер 5651, однако конкретные причины таких мер не уточняются. РИА Новости сообщает, что этим законом в Турции регулируется интернет-вещание и преступления, которые совершаются в этой сфере.

После референдума о внесении поправок в конституцию Турции, который прошел 16 апреля, в стране прошли акции протеста, участники которых были недовольны итогами голосования. Более 51% турецких граждан на референдуме проголосовали за расширение полномочий президента страны. Deutsche Welle сообщало, что после референдума в статью на «Википедии» о президенте Турции Реджепе Эрдогане начали вносить правки, приписывая ему прозвище «диктатор».