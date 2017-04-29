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Следственный комитет России располагает доказательствами причастности бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка к расстрелам российских военных в Чечне в 1990-х. Об этом сообщается в пресс-релизе СК.

По данным следствия, Яценюк участвовал в пытках и убийствах пленных военнослужащих в Грозном 7 января 1995 года.

Кроме того, бывший украинский политик был замечен «как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года».

«По обвинению в совершении особо тяжких преступлений Яценюк был объявлен в международный розыск. Кроме того, СКР были подготовлены материалы, которые уже направлены в Интерпол. Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству», — говорится в пресс-релизе.

В конце марта суд Ессентуков заочно арестовал бывшего главу украинского кабмина по делу о боевых действиях в Чечне. Ему предъявлено обвинение по статье «Бандитизм».

Яценюк возглавлял кабинет министров Украины с 2014 по 2016 год.