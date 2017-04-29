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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в своем доме в курортном городке Портофино, в результате чего получил небольшую травму головы, сообщает Ansa.

По данным итальянского агентства, инцидент произошел в ночь на 29 апреля. 80-летний политик споткнулся о край ковра, упал и расшиб себе голову.

Лечащий врач Берлускони Альберто Дзангрилло сказал, что речь идет о незначительной травме. «Ничего серьезного, это ерунда», — отметил он.

В целях предосторожности было решено, что Берлускони должен вернуться в Милан. Там в одной из частных клиник ему наложили три шва.