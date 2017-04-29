В Киргизии при сходе оползня погибли 24 человека (2)
В мире | 29 апреля 2017 года, 14:19
В результате схода оползня в Киргизии, по предварительным данным, погибли 24 человека. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.
Инцидент произошел в селе Аю южной Ошской области.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, среди погибших оказались девять детей. В настоящее время на месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось о том, что земляная масса накрыла шесть одноэтажных жилых домов.
Источник: ПОЛИТ.РУ
На сайте МЧС Киргизии написано 24 человека, пройди по ссылке и глаза раскрой
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Микс, не вбрасывайте непроверенных данных. Известно пока о 4-х погибших.
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