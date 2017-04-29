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В результате схода оползня в Киргизии, по предварительным данным, погибли 24 человека. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

Инцидент произошел в селе Аю южной Ошской области.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, среди погибших оказались девять детей. В настоящее время на месте происшествия проводятся поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось о том, что земляная масса накрыла шесть одноэтажных жилых домов.