Мишель Обама объяснила свой недовольный взгляд на инаугурации Трампа (1)

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В мире | 29 апреля 2017 года, 15:37

Бывшая первая леди США Мишель Обама выглядела недовольной и подозрительной на инаугурации Дональда Трампа, потому что в это время пыталась сдержать слезы. Об этом она рассказала во время выступления в Американском институте архитектуры в Орландо.

"Я не хотела, чтобы у меня в глазах стояли слезы, потому что тогда люди бы точно решили, что я плачу из-за нового президента", — пояснила она.

По словам Обамы, всплеск эмоций у нее вызвала мысль об отъезде из Белого дома. В то же время она призналась, что жизнь в президентской администрации была тяжелой и она бы не хотела, чтобы ее дети прошли через это снова.

Бывшая первая леди рассказала, что сейчас ее семья наслаждается возможностью открыть окна ночью или просто куда-то поехать без сопровождения. Прошло еще совсем немного времени и пока они не привыкли к своей новой жизни, пояснила она.

Источник: РИА Новости

Комментарии 1
Tan Tin1 час назад
Теперь они наслаждаюца своей новой жизнью... А чего бы не наслаждаца?- если за скучную лекцию-выступление Обамыч получает 400к зелёных!)
Дочь сенатора Маккейна назвала по этому поводу Обамыча "грязным капиталистом".
Иногда устами младенцев и блондинок глаголит истина))
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