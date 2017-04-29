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В Министерстве обороны Украины сообщили об обострении ситуации по всей линии разграничения в Донбассе, за сутки ополченцы совершили 70 обстрелов по позициям ВСУ. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

По информации пресс-центра, в результате обстрелов два украинских военных погибли, еще шестеро получили ранения. «В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ», — говорится в сообщении.

Кроме того, активность ополченцев украинские силовики зафиксировали на Приморском, Донецком и Луганском направлениях.

По информации донецкого агентства «ДАН», за сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных один военнослужащий ДНР получил ранения. Всего в командовании ДНР за сутки насчитали 53 нарушения «режима тишины».

Ранее, 23 апреля, при подрыве автомобиля ОБСЕ в Луганской области погиб гражданин США. В народной милиции ЛНР заявили, что машина ОБСЕ отклонилась от основного маршрута и двигалась «по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ».Власти ЛНР обвинили в произошедшем «подготовленную украинскую ДРГ».

В штабе АТО заявили, обвинения властей ЛНР в том, что автомобиль ОБСЕ был подорван в результате действий украинских диверсантов, являются «безосновательными» и «провокационными».