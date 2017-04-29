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Лидеры стран ЕС на саммите 29 апреля единогласно поддержали стратегию переговоров с Великобританией по Brexit. Об этом сообщается на сайте Совета.

Документ был впервые опубликован 31 марта. На утверждение стратегии участникам саммита потребовалось меньше минуты.

В стратегии, в частности, указывается, что ЕС в ходе переговоров о Brexit намерен выставить Великобритании счета, покрывающие обязательства Лондона перед европейским бюджетом и всеми финансовыми институтами Евросоюза. Речь идет о сумме в 65 млрд долларов.

Утвержденная стратегия предполагает, что в ходе переговоров ЕС будет стремиться обеспечить защиту прав европейских граждан, живущих и работающих в Великобритании, а также прав британцев в ЕС. Кроме того, будет обсуждаться возможность сохранения режима свободной торговли без членства Великобритании в общем европейском рынке.

Многие британские политики уже заявили, что не собираются платить за выход из ЕС.