Жена Порошенко станет телеведущей (2)

фото

В мире | 29 апреля 2017 года, 21:21

Супруга украинского президента Марина Порошенко будет вести новую рубрику «В ритме спорта» одной из программ на телеканале «Украина». Об этом сообщается в Facebook передачи «Утро с Украиной».

Судя по опубликованному ролику, 55-летняя жена Петра Порошенко будет делать зарядку вместе со зрителями. «И каждый украинец будет сильным и здоровым!» — обещает она.

Первая леди появится в телеэфире 15 мая.

В программе «Утро с Украиной» рассказывают об актуальных событиях и делятся полезной информацией. Ежедневно в будни жители страны получают советы, например о том, как сэкономить во времена кризиса или как не стать жертвами аферистов.

Марина Порошенко — председатель благотворительного фонда. Как сообщает «Информ-UA», она инициатор проекта, направленного на социализацию детей с инвалидностью и создание для них доступной образовательной среды. Замужем за Петром Порошенко более 30 лет. У них четверо детей.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
жрите2 часа назад
Жидовка,вторая половина фашистского ублюдка,главная задача которого столкнуть русских (славян) для полного уничтожения самих себя своими-же руками,будет лично промывать мозги,судя по всему и так запутанным до предела, жителям Украины!Проеб...м свой шанс не менять всё ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ на целлофановую одежду,резиновую обувь и эрзац пищу- то,что и так получили бы,вместе с рабским ошейником.
Ответить
ммм11 минут назад
Это, как у нас! Сколько раз помогал бабушкам у которых не хватает денежек на хлеб (естественно не выбирая на каком языке бабушка разговаривает!),но всё равно находятся ублюдки,которые визжат,что Латвия процветает,что ВСЕ живут лучше и лучше!Так и эта курва,будет впаривать нищете,как это прекрасно-жить!Ты бы сука оказалась бы хоть на пару месяцев в положении тех за чей счёт такие паскуды,как ты существуют.
Ответить