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Лидер российской оппозиции Алексей Навальный написал в своем блоге, что его правый глаз, обожженный зеленкой 27 апреля, может перестать видеть полностью, поскольку лечение пока не дает результатов, сообщает русская служба ВВС.

По мнению политика, тот факт, что химический ожог, диагностированный у него после нападения неизвестного, до сих пор не прошел, может свидетельствовать о том, что к зеленке было подмешано какое-то другое едкое вещество.

Неизвестный мужчина, не говоря ни слова, облил политика зеленкой после выступления на форуме в Москве 27 апреля. Это было уже второе нападение на Навального с применением этого антисептика - первый раз его облили зеленкой в Барнауле 20 марта. Навальный за последние месяцы не раз подвергался и другим нападениям.

"В Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши - очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел, глаза не опухали, белки остались белыми", - сравнил Навальный два нападения. Московская полиция сообщала, что по заявлению Навального 27 апреля проводилась проверка. Сам пострадавший сообщил, что эта проверка ни к чему не привела.

"Никакого расследования, конечно, не будет. Вон, уголовное дело до сих пор не возбудили. Меня даже не опросил никто, хоть заявление сразу написано было", - написал Навальный.

В организации нападения политик обвинил администрацию президента.

"Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях, гостиницах, билетах, отлетах, прилетах. Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы", - написал Навальный.

Кремль пока никак не комментировал утверждения оппозиционера.