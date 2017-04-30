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В ночь с 30 апреля на 1 мая Европа отмечает праздник весны и колдовства - Вальпургиеву ночь, напоминает портал turist.ee.

Вальпургиевой ночь названа в честь Уимбурнской монахини: она жила в 8 веке, основала в Германии монастырь, была очень популярна, ее еще при жизни почитали как святую. День Вальпургии — 1 мая, потому и ночь накануне названа в ее честь.

Между тем, у праздника сейчас другая подноготная, совсем не христианская. Еще в Средние века появилось поверье, что именно в Вальпургиеву ночь ведьмы со всего мира встречаются на вершинах гор, танцуют и пируют. Именно отсюда пошла традиция жечь костры в этот праздник — чтобы разогнать нечистую силу, слетающуюся на шабаш. Огонь, верят европейцы, пугает духов и привлекает весну. Раньше же на кострах сжигали соломенное чучело ведьмы (или даже настоящую ведьму, если такую удавалось поймать), а также совершали обход дома с факелами, звонили в церковные колокола. Кстати, считалось, что травы, собранные в эту ночь, обретают чудесную силу.

В наши дни в Европе в Вальпургиеву ночь принято петь хором, играть в старинные забавы, взрывать петарды, в общем, как можно громче шуметь.

Хотя праздник общий для Европы и традиции не меняются уже более века, в некоторых странах все же существуют свои приметы и кулинарные секреты для Вальпургиевой ночи. Например, чехи в канун праздника посыпают пороги своих домов песком, чтобы ведьмы не могли попасть в жилище, пока не пересчитают крупинки.

Жители Норвегии специально к Вальпургиевой ночи маринуют лосося в укропе и сахаре.

В Польше принято веселиться на полную катушку — мазать зубной пастой дверные ручки, вытаскивать шнурки из ботинок. В Швеции стараются сохранить традиции языческого праздника и устраивают грандиозное торжество в Скансене — музее под открытым небом в Стокгольме.

В ночь с 30 апреля на 1 мая берлинский Мауэрпарк становится "лысой горой", местом ведьминского шабаша, где жарко горит огонь, где громко поют люди, прославляя весну и то волшебство, которое, несмотря на XXI век, случается в нашем мире постоянно. В программе Вальпургиевой ночи — огненное шоу, много живой музыки и других развлечений.