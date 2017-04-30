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Американский режиссёр Оливер Стоун сообщил, что работает над новым фильмом о российском президенте Владимире Путине сообщает портал life.ru со ссылкой на The Sydney Morning Herald. По словам режиссера, кинокартина будет построена в жанре интервью, где лидер России выскажет своё мнение о крупнейших событиях с начала 21 века.

"Владимир Путин является одним из самых значимых лидеров в мире, и поскольку Соединённые Штаты Америки объявили его врагом — большим врагом — я думаю, нам очень важно послушать, что он хочет сказать", — сказал Стоун.

Он добавил, что основной темой разговоров с Путиным стало возможное влияние России на выборы президента США, а также дело Сноудена.

"Он говорит довольно прямо. Думаю, мы правильно сделали и показали его с лучшей стороны, представив его высказывания на фоне западной риторики, что позволяет объяснить его точку зрения, и мы надеемся, что это поможет предотвратить дальнейшее непонимание и опасную ситуацию на грани войны", — заключил режиссёр.

В декабре 2016 года Оливер Стоун сообщил об окончании съёмок документального фильма о Владимире Путине. Кроме того, он рассказал, о чём именно разговаривал с президентом во время визита в Россию.