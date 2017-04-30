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Легендарный швейцарский альпинист Ули Штек, известный также как "швейцарская машина", разбился сегодня, 30 апреля, в Гималаях, где он готовился к рекордному восхождению на Эверест, сообщает Deutsche Welle.

По словам проводника-шерпы из фирмы The Seven Summits Trecks, которая участвовала в организации экспедиции Штека, несчастный случай произошел между первым и вторым базовыми лагерями Эвереста. Альпинист сорвался со скалы и пролетел 1000 метров. В этот день он совершал восхождение в одиночку.

Ули Штек приехал в Непал в начале апреля и начал готовиться к восхождению на Эверест, в ходе которого планировал установить рекорд: за 48 часов покорить высочайшую вершину мира и соседнюю гору Лхоцзе, причем без использования кислородных баллонов.

41-летний Ули Штек считался одним из лучших и выдающихся альпинистов мира. Он дважды был удостоен международной премии "Золотой ледоруб" в 2009 и 2014 году за экстремально сложные восхождения в Непале.

В 2015 году он за два месяца поднялся на все 82 четырехтысячника в Альпах, перемещаясь при этом между горами только пешком, на велосипеде или параплане.

Ули Штек также установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам.

В 2012 году Штек уже поднимался на Эверест без кислородного баллона.

Он также способствовал популяризации альпинизма благодаря приключенческим фильмам, снятым по мотивам его восхождений.

Штека прозвали "швейцарской машиной" за его беспощадно методический подход к делу и нечеловеческую выносливость.

В 2015 году он взошел на одну из самых знаменитых вершин в мире - Северную стену Эйгера - всего за 2 часа 47 минут - немыслимый результат для первых альпинистов, у которых этот путь занимал несколько дней.