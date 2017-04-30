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Замминистра экономики Саудовской Аравии Мухаммед аль-Тувайри заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель является "образцом для подражания для всех саудовских женщин", и назвал ее "своего рода звездой", сообщает Deutsche Welle. По мнению политика, она своей карьерой и своими ценностями вдохновляет всех женщин, занимающих руководящие должности, и девочек, которые хотят добиться такого положения в будущем. Об этом аль-Тувайри сказал в интервью журналу Der Spiegel, которое было опубликовано сегодня, 30 апреля, в преддверии визита Меркель в Эр-Рияд.

Высокопоставленный чиновник рассказал также о планах правительства изменить роль женщин в саудовском обществе. Он объяснил, что без женской рабочей силы страна больше не может справляться. "Времена, когда половина саудовских граждан - женщин - была исключена из рынка труда, окончательно прошли. Никто больше не может себе этого позволить", - считает аль-Тувайри.

Ангела Меркель сегодня, 30 апреля, прибыла в Джидду для переговоров с саудовскими властями. Предполагается, что делегации будут обсуждать борьбу с терроризмом, развитие экономических связей и проблему прав человека в широком смысле и женщин в частности. Представители немецких оборонных концернов в состав делегации Меркель не входят.