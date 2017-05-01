ЧП на рейсе Москва-Бангкок: десятки пассажиров пострадали из-за турбулентности (23)

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В мире | 1 мая 2017 года, 10:23

Самолет компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Бангкок, попал в зону сильной турбулентности, в результате пострадали 27 человек. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Сейчас нескольким пострадавшим делают операции, еще нескольких готовят к операциям, сказал Соснов.

По данным авиакомпании, в общей сложности пострадали 25 человек, 11 уже выписаны из больницы.

Сообщается, что из 27 человек, находящихся на борту самолета, 24 - россияне. Также ранее сайт российского посольства сообщил о том, что 12 россиян получили разные травмы — в основном это переломы и ушибы.

По данным авиакомпании "Аэрофлот", в понедельник при подлете к аэропорту Бангкока рейс SU 270 попал в зону сильной турбулентности.

"Сегодня, 1 мая, самолет Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкок попал в зону кратковременной сильной турбулентности, в результате чего несколько пассажиров получили травмы… Ее (турбулентности — ред.) основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", — говорится в сообщении авиакомпании.

В 03.38 по московскому времени (одинаково с латвийским временем - прим.Mixnews) экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту Бангкок, пострадавшим оказана помощь, сообщает авиакомпания.

Источник: РИА Новости
Комментарии 23
ИТЕР3 часа назад
Не стоит так остро реагировать на тролля varbut.com
Он предсказуем как сегодняшний ясный день без всякой турболентности!
Как по расписанию услышим очедное гавканье на Ушакова и РД

PS- Впереди выборы - каждый заробатывает свои 30 серебреников!!!!
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Крик4 часа назад
Послушай, ты бы проверил щитовидку, я конечно не переживаю за твоё здоровье, я больше переживаю за эмоциональное состояние тех, кто сюда заходит почитать, а здесь опять ты рекламируешь всем свой диагноз.
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
Миленький, а ежели я наскочу на контролёра? Дай хоть ссылку на тебя. Ты кто?
Завязывай меня антитроллить.
Мой электорат - не твой электорат. И даже не согласия. У нас уже свой электорат. У нас хоть какие-то идеи, нравятся кому-не нравятся. А у тебя просто тупой лай.
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