В мире |

Самолет компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Бангкок, попал в зону сильной турбулентности, в результате пострадали 27 человек. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Сейчас нескольким пострадавшим делают операции, еще нескольких готовят к операциям, сказал Соснов.

По данным авиакомпании, в общей сложности пострадали 25 человек, 11 уже выписаны из больницы.

Сообщается, что из 27 человек, находящихся на борту самолета, 24 - россияне. Также ранее сайт российского посольства сообщил о том, что 12 россиян получили разные травмы — в основном это переломы и ушибы.

По данным авиакомпании "Аэрофлот", в понедельник при подлете к аэропорту Бангкока рейс SU 270 попал в зону сильной турбулентности.

"Сегодня, 1 мая, самолет Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкок попал в зону кратковременной сильной турбулентности, в результате чего несколько пассажиров получили травмы… Ее (турбулентности — ред.) основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", — говорится в сообщении авиакомпании.

В 03.38 по московскому времени (одинаково с латвийским временем - прим.Mixnews) экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту Бангкок, пострадавшим оказана помощь, сообщает авиакомпания.